لأول مرة .. "إيغلا - إس" للدفاع الجوي في مناورات روسية - مصرية بضواحي القاهرة

لأول مرة استخدمت وحدات عسكرية مشتركة من روسيا ومصر منظومات الدفاع الجوي الروسية المحمولة "إيغلا - إس" خلال مناورات "سهم الصداقة - 2019" للدفاع الجوي في ضواحي القاهرة.

وأجرت وحدات الدفاع الجوي المشتركة تدريبات، باستخدام منظومة الدفاع الجوي المحمولة، على تدمير هدف افتراضي تمثل في مروحية.

ووفقا للخطة المرسومة لصد هجوم افتراضي، تبدأ الدبابات التابعة للمجموعة المصرية التحرك باتجاه المنطقة المحددة للقيام بهجوم مضاد واستعادة الوضع على طول الخط الأمامي.

ويحاكي التدريب المشترك سيناريو يتمثل في نصب كمين لهجوم مفترض تنفذه مروحيات عدو افتراضي لتدمير أهداف أرضية، وللتصدي للهجوم يتعين على إحدى الفصائل القيام بكمين، فيما يواصل آخرون توفير غطاء من الهجمات الجوية على الآليات التي تحمل جنودا ومنظومات الدفاع الجوي المحمول.

وبدأت قوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية تدريبات مشتركة في ضواحي العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، تحت اسم "سهم الصداقة 2019".

المصدر: RT