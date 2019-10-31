"المرصد": مقتل شاب سوري على يد حرس الحدود التركي

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بمقتل مواطن من محافظة إدلب شمال غرب سوريا برصاص حرس الحدود التركي، خلال محاولته العبور إلى أراضي تركيا.

وأوضح "المرصد" أن القتيل هو شاب من أبناء بلدة كفر عويد بجبل الزاوية بريف إدلب، مشيرا إلى أنه قتل على يد قوات الدرك التركية التي تحرس الحدود، أثناء محاولته العبور إلى أراضي البلاد من جهة ريف المحافظة.

وقال "المرصد" إن معطياته تشير إلى أن عدد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص قوات الدرك التركية منذ اندلاع الأزمة السورية، ارتفع بذلك إلى 437 شخصا، بينهم 77 طفلا دون الـ 18 و42 من النساء.

وعززت القوات التركية منذ العام 2011 إجراءات الأمن على حدود البلاد مع سوريا، على خلفية تدفق كبير من اللاجئين السوريين الذين تقول تركيا إنها تستضيف 3.6 مليون منهم.

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان" + وكالات