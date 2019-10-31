اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

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وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، على حسابه في "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مساء الأربعاء طائرة استطلاعية مقاتلة في منطقة رأس عيسى (شمال محافظة الحديدة)"، مضيفا أن إسقاطها تم "بسلاح مناسب"​​​.

وتابع قائلا إن "إسقاط الطائرة تم بعد خرقها الأجواء اليمنية وممارسة أعمال عدائية"، مشيرا إلى أن تحليق الطائرة في أجواء الحديدة "يعد خرقا واضحا وصريحا لاتفاق السويد".

ولم يورد العميد سريع، تفاصيل أكثر عن الطائرة التي تم إسقاطها.

بفضل من الله تعالى قامت الدفاعات الجوية اليمنية مساء أمس الأربعاء بإسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة بسلاح مناسب وذلك بعد خرقها الأجواء اليمنية وممارسة أعمال عدائية وهو ما يعد خرقا واضحا وصريحا لاتفاق السويد . — العميد يحيى سريع (@army21ye) 31 октября 2019 г.

وصرح أيضا بأن التحالف العربي واصل تصعيده في جبهات الحدود بشن زحف متواصل تحت غطاء جوي مكثف بأكثر من 57 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة.

دول العدوان تواصل تصعيدها في جبهات الحدود بشن زوحف متواصله تحت غطاء جوي مكثف باكثر من 57 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة وكلها فشلت بفضل الله. — العميد يحيى سريع (@army21ye) 31 октября 2019 г.

المصدر: RT