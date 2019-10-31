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اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف

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اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف
Reuters
المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

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وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، على حسابه في "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مساء الأربعاء طائرة استطلاعية مقاتلة في منطقة رأس عيسى (شمال محافظة الحديدة)"، مضيفا أن إسقاطها تم "بسلاح مناسب"​​​.

وتابع قائلا إن "إسقاط الطائرة تم بعد خرقها الأجواء اليمنية وممارسة أعمال عدائية"، مشيرا إلى أن تحليق الطائرة في أجواء الحديدة "يعد خرقا واضحا وصريحا لاتفاق السويد".

ولم يورد العميد سريع، تفاصيل أكثر عن الطائرة التي تم إسقاطها.

وصرح أيضا بأن التحالف العربي واصل تصعيده في جبهات الحدود بشن زحف متواصل تحت غطاء جوي مكثف بأكثر من 57 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة.

المصدر: RT

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