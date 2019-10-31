 
مباشر
عاجل
مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية حول مسألة عزل ترامب

رويترز: تنظيم "داعش" يؤكد مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر

أخبار العالم العربي

رويترز: تنظيم
Screenshot/ Youtube
أبو الحسن المهاجر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mn35

أكد تنظيم "داعش" مقتل المتحدث باسمه، أبو الحسن المهاجر، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن وكالة "أعماق" التي تعتبر المؤسسة الدعائية الرئيسية للتنظيم الإرهابي.

وجاء تأكيد التنظيم في بيان نشره، اليوم الخميس، وأعلن فيه مبايعة "أبي إبراهيم الهاشمي القريشي" خلفا لأبو بكر البغدادي الذي تمت تصفيته في الـ27 من أكتوبر.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قائد القيادة المركزية الأمريكية يكشف عن مشاهد من عملية استهداف البغدادي