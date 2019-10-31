أكد تنظيم "داعش" مقتل المتحدث باسمه، أبو الحسن المهاجر، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن وكالة "أعماق" التي تعتبر المؤسسة الدعائية الرئيسية للتنظيم الإرهابي.

وجاء تأكيد التنظيم في بيان نشره، اليوم الخميس، وأعلن فيه مبايعة "أبي إبراهيم الهاشمي القريشي" خلفا لأبو بكر البغدادي الذي تمت تصفيته في الـ27 من أكتوبر.

يتبع..