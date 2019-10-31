"الإخبارية" السورية: مقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة بريف رأس العين بعد قصف منزلهم من قبل الجيش التركي

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم الخميس، بأن 3 مدنيين راحوا ضحية القصف التركي لإحدى القرى شمال البلاد.

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وأشارت القناة إلى أن 3 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا جراء استهداف المدفعية التركية منزلهم بقرية تل الورد بريف رأس العين، دون ورود تفاصيل أخرى.

وكانت وكالة "سانا" السورية الرسمية أوردت، يوم الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيشين السوري والتركي في منطقة تل الورد بريف رأس العين (في محافظة الحسكة)، فيما شهدت المنطقة حركة نزوح كبيرة للأهالي.

ويوم السبت الماضي، قالت "سانا" إن الجيش التركي، مسنودا من فصائل المعارضة السورية المسلحة، شن هجوما عنيفا على ناحية أبو راسين في ريف رأس العين، وذلك بالتزامن مع دخول وحدات الجيش الحومي السوري الأطراف الجنوبية لناحية أبو راسين، ضمن مواصلة تقدمها شمالا باتجاه الحدود السورية التركية.

المصدر: قناة الإخبارية