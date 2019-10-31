 
مباشر
عاجل
مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية حول مسألة عزل ترامب

"الإخبارية" السورية: مقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة بريف رأس العين بعد قصف منزلهم من قبل الجيش التركي

أخبار العالم العربي

YouTube
لقطات للاشتباكات بين الجيشين التركي والسوري في منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة السورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mn25

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم الخميس، بأن 3 مدنيين راحوا ضحية القصف التركي لإحدى القرى شمال البلاد.

إقرأ المزيد
اشتباكات عنيفة بين الجيشين السوري والتركي في ريف رأس العين
اشتباكات عنيفة بين الجيشين السوري والتركي في ريف رأس العين

وأشارت القناة إلى أن 3 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا جراء استهداف المدفعية التركية منزلهم بقرية تل الورد بريف رأس العين، دون ورود تفاصيل أخرى.

وكانت وكالة "سانا" السورية الرسمية أوردت، يوم الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيشين السوري والتركي في منطقة تل الورد بريف رأس العين (في محافظة الحسكة)، فيما شهدت المنطقة حركة نزوح كبيرة للأهالي.

ويوم السبت الماضي، قالت "سانا" إن الجيش التركي، مسنودا من فصائل المعارضة السورية المسلحة، شن هجوما عنيفا على ناحية أبو راسين في ريف رأس العين، وذلك بالتزامن مع دخول وحدات الجيش الحومي السوري الأطراف الجنوبية لناحية أبو راسين، ضمن مواصلة تقدمها شمالا باتجاه الحدود السورية التركية.

المصدر: قناة الإخبارية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قائد القيادة المركزية الأمريكية يكشف عن مشاهد من عملية استهداف البغدادي