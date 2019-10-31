رئيس مجلس النواب العراقي يرفع جلسة البرلمان لحين حضور رئيس الحكومة

رفع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، جلسة البرلمان المقررة اليوم الخميس "لحين حضور رئيس مجلس الوزراء"، عادل عبد المهدي.

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وقال الحلبوسي إن الجلسة المقررة ستكون علنية، مضيفا أنه أرسل "كتابا رسميا إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن طلب الاستضافة، وننتظر الإجابة".

من جهتها، دعت كتلة "سائرون" التي يتزعمها رجل الدين الشيعي البارز، مقتدى الصدر، لاستجواب رئيس الحكومة أمام الشعب في جلسة علنية، كما طالبت بإقالته ومحاكمة من تسبب بقتل المتظاهرين وكشف هويتهم.

وكان مصدر سياسي عراقي كشف لـ RT عن وجود تواصل بين الرئيس العراقي، برهم صالح، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال أيام.

وسبق أن دعا الصدر رئيس الحكومة عبد المهدي إلى الاستقالة، على خلفية الاحتجاجات المستمرة في العراق والتي أودت بحياة مئات الأشخاص، وإلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة تحت رقابة أممية وبمدد غير طويلة، مشددا على أن تستغل فترة الإعداد والتحضير لذلك في اتخاذ التدابير اللازمة "لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب".

المصدر: RT