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إحصائية جديدة لأعداد قتلى الاحتجاجات في العراق

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إحصائية جديدة لأعداد قتلى الاحتجاجات في العراق
Reuters
احتجاجات العراق
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كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق.

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وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن "عدد الشهداء لغاية اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا".

وأضاف أن "عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر، أفرج عن 1500 منهم"، مبينا أن "على الحكومة أن تعلم أن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل للمتظاهرين السلميين".

وأشار إلى أن "الشعب يريد تعديل قانون الانتخابات، خصوصا أن هذا القانون تمت صياغته وفق أطر سياسية لكتل سياسية معينة، وهذا أمر مرفوض والشعب رفضه، ولهذا يجب الاستماع لإرادة الشعب".

وأكد الصالحي على ضرورة إعطاء فرصة لمجلس القضاء بالعمل، وأن تبتعد الكتل السياسية عن التدخل في عمل القضاء، وتشكيل لجان تحقيقية محايدة لغرض التحقيق المباشر بالانتهاكات التي وقعت والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

المصدر: RT

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