وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بسقوط طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة جنوب لبنان.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر حريقا في بلدة حبوش بمنطقة النبطية جنوب لبنان، في موقع سقوط الطائرة الإسرائيلية المسيرة.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للأنباء، بـ"سماع دوي انفجار في منطقة النبطية قرابة الثانية والدقيقة العاشرة من بعد ظهر اليوم، ولم تعرف أسبابه"، وأشارت إلى أن "الدوي تزامن مع تحليق مكثف لطائرة تجسس إسرائيلية فوق مناطق، الدوير، تول، جبشيت، حاروف، زبدين والنبطية".

وأفاد موقع "إنتل سكاي" المتخصص بمراقبة حركة الطائرات أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط جسم غير معروف بصاروخ اطلق من منطقة جبل صافي.

من جهة أخرى، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "تم رصد إطلاق نيران مضادة للطيران فوق لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية من دون طيار"، مشيرا إلى أن "الطائرة لم تصب".

#عاجل قبل قليل تم رصد اطلاق نيران مضادة للطيران فوق منطقة #لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار. الطائرة لم تصب — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2019

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن صاروخا أطلق من على الكتف على طائرة استطلاع من دون طيار، فوق الأراضي اللبنانية لكنها لم تصب، وعادت إلى قاعدتها سالمة.

وأشار البيان إلى أن الدرون كانت تجمع معلومات عن أهداف لـ"حزب الله" قرب الحدود.

إلى ذلك، أكد مراسلنا في لبنان، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارة على الطائرة المسيرة بعد سقوطها في جنوب لبنان.

يتبع..