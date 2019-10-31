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مصر.. مناقشة تدريس لغة جديدة في المدارس المصرية

أخبار العالم العربي

مصر.. مناقشة تدريس لغة جديدة في المدارس المصرية
Reuters
طالبة مصرية
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ناقش وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي مع سفير الصين بالقاهرة لياو لي شيانغ تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية.

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وأكد السفير الصيني أن السفارة الصينية على استعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ مشروعها القومي في مصر.

وناقش اللقاء مجالات التعاون بين الجانبين ومن بينها تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية، وإنشاء ورشة "لوبان - مصر" بالتعاون مع كلية "تيانغين للصناعات المهنية الخفيفة"، وكلية "تيانغين الفنية للنقل" وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "نت دراغون" الصينية من أجل مشروع إنشاء الفصول المتنقلة لمعالجة مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول.

المصدر: RT

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