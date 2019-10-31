 
مباشر

لافروف: روسيا لم تتلق أي تأكيدات بشأن وقوع اشتباكات بين الجيش السوري والتركي

أخبار العالم العربي

لافروف: روسيا لم تتلق أي تأكيدات بشأن وقوع اشتباكات بين الجيش السوري والتركي
Reuters Evgenia Novozhenina
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mn0t

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لم تتلق أي تأكيدات عن حصول أي اشتباكات بين القوات المسلحة لسوريا ولتركيا في الشمال الشرقي لسوريا.

وقال الوزير الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمينغر، اليوم الخميس: "عند تنفيذ الاتفاقات الكبرى على الأرض، فإن بعض الخشونة أمر لا مفر منه​​​. لم أسمع عن تأكيد حصول اشتباكات خطيرة مباشرة بين الجيشين السوري والتركي في منطقة معينة، حيث يتم تنفيذ المذكرة الروسية التركية المؤرخة في 22 أكتوبر".

وأفادت وسائل إعلام سورية، في وقت سابق بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيشين السوري والتركي في منطقة تل الورد بريف رأس العين شمالي سوريا.

وقالت المصادر ذاتها إن الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة الموالية له احتلت قريتي المحمودية والدربو في ريف رأس العين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشاهد من داخل مبنى السفارة الأمريكية السابق في طهران في ذكرى أزمة الرهائن