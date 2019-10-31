وجه البابا فرنسيس رسالة مزدوجة للعراقيين وحكومتهم وسط تواصل الاحتجاجات العنيفة التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى في البلاد.

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وقال البابا اليوم الخميس: "بينما أعرب عن التعازي للضحايا وتقربي من أسرهم والجرحى، أدعو السلطات إلى الاستماع لصرخة الناس الذين يطالبون بحياة كريمة وسلمية".

وأضاف: "أحث جميع العراقيين، إلى جانب المجتمع الدولي، على مواصلة طريق الحوار والمصالحة، والبحث عن الحلول المناسبة لتحديات البلد ومشاكله".

وأكد البابا فرانسيس على أن صلواته مستمرة "حتى يجد هذا الشعب المعذب السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الحرب والعنف".

وتشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتوفير فرص العمل للعاطلين وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتصاعدت مؤخرا لتطالب بإقالة الحكومة.

وأدت هذه الاحتجاجات في معظمها إلى صدامات مع القوات الأمنية، الأمر الذي تسبب بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

المصدر: وكالات