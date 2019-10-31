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فرنسا تدعو للإسراع في تشكيل حكومة بلبنان

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فرنسا تدعو للإسراع في تشكيل حكومة بلبنان
Reuters SHAMIL ZHUMATOV
جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي
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أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، أهمية الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة للعمل على إنجاز الإصلاحات المطلوبة.

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قال لو دريان، إن لبنان بحاجة إلى تشكيل حكومة قادرة على دفع الإصلاحات الضرورية، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد المظاهرات الجماهيرية الواسعة.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن باريس تشدد على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي في لبنان، داعيا إلى "ضرورة الحفاظ على حق المواطنين اللبنانيين في الاحتجاج السلمي".

من الجدير ذكره، أن القوى الأمنية والجيش اللبناني عملا منذ صباح اليوم الخميس، على إعادة فتح معظم الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية.


المصدر: "رويترز"

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