حملة اعتقالات إسرائيلية تطال قيادات في "الشعبية لتحرير فلسطين"

شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، طالت عددا من قيادات "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بينهم السياسية الفلسطينية، خالدة جرار.

وأكدت مراسلة RT في الضفة الغربية أن جرار، احتجزت صباح اليوم خلال عملية اقتحام منزلها وسط رام الله، وهي نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة، والتي قضت عده أحكام بالاعتقال الإداري سابقا، وأفرج عنها في فبراير العام الجاري بعد اعتقال دام 20 شهرا.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 7 نشطاء وسياسيين آخرين من الجبهة في الضفة، وهم علي جرادات وعمار صبح وورد عبده وفادي أبو سرور وفادي حميدان واراز أكرم الوعرة، وأحمد علي صبري، علاوة على إلحاقها خرابا بعدد من المنازل التي داهمتها بحثا عن أفراد "ينتمون للجبهة الشعبية" بدعوى تنفيذهم عمليات ضد المستوطنين والقوات الإسرائيلية.

وأشارت الجبهة في بيان اطلعت عليه RT إلى أن حملة الاعتقالات الإسرائيلية طالت العشرات من كوادرها، متهمة إسرائيل بـ "محاولة كسر إرادة الجبهة وتركيعها، وثنيها عن مواصلة طريق المقاومة الذي خطّته بمواقفها الصلبة".

واعتقلت إسرائيل خلال نحو شهر أكثر من 30 شخصا منتميا إلى "الجبهة الشعبية"، بمن فيهم فتيات في العشرينات من العمر.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية