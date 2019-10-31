باحثة سياسية لـ RT: فرض غرامة على الملابس غير المحتشمة في مصر يتعارض مع مدنية الدولة

قالت الباحثة السياسية، جورجيت شرقاوي، إن مشروع القانون الذي يهدف لفرض غرامة على من يرتدون "الملابس غير المحتشمة" في الأماكن العامة، يتعارض مع الحريات المنصوص عليها في الدستور.

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وأضافت شرقاوي في حديثها مع RT أن مشروع القانون "لا ينم إلا عن فراغ سياسي وهوس بملابس المرأة، كما أنه يعطي صورة سيئة لمصر في الخارج، وقد يتسبب في ظلم فئة معينة من السيدات".

ووصفت الباحثة السياسية مشروع القانون بأنه "عنصري بالدرجة الأولى، خاصة وأن معايير الملابس تختلف وتتأثر بالبيئة والثقافات المختلفة"، مبدية استغرابها من أن تقترح مشروع القانون "نائبة برلمانية من المفترض أن تعمل على دعم المرأة وتعزيز موقفها بالقوانين".

وفي وقت سابق، تقدمت عضو مجلس النواب المصري، غادة عجمي، بمشروع قانون يجرم كل ما من شأنه "المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها".

وأوضحت عجمي في بيان، يوم الأربعاء، أن مشروع القانون الذي تقدمت به يختص بالأماكن العامة، وهي المرافق العامة التي يرتادها الشعب المصري سواء مجانا أو بمقابل، مثل دور السينما والمقاهي والمطاعم والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمعارض والمتنزهات والأندية والطرق العامة والممرات والشواطئ ووسائل النقل العامة والخاصة.

وينص مشروع القانون في مادته الثامنة على فرض غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يظهر في مكان عام "بزي أو لباس غير محتشم، أو يرتدي لباسا يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT