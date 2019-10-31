اشتباكات عنيفة في أبين باليمن بين قوات الشرعية وقوات الحزام الأمني

أفاد مراسلنا بأن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الخميس، بين قوات الشرعية القادمة من شقرة وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في قطاع أحور في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وذكر مراسلنا أن القوات الحكومية استقدمت تعزيزات من مأرب وشبوة، ولا تزال المواجهات مستمرة، وسط أنباء عن سيطرة القوات الحكومية على مديرية أحور بالكامل.

وتأتي هذه الاشتباكات قبيل ساعات من توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس وتعد خرق للهدنة المعلنة.

ويهدف اتفاق الرياض إلى تفعيل مؤسسات الدولة وإعادة تنظيم القوات المسلحة تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتن، وإنهاء المعارك التي تندلع بين الفينة والأخرى بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي.

المصدر: RT