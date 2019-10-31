 
مباشر

اشتباكات عنيفة في أبين باليمن بين قوات الشرعية وقوات الحزام الأمني

أخبار العالم العربي

اشتباكات عنيفة في أبين باليمن بين قوات الشرعية وقوات الحزام الأمني
Reuters Khaled Abdullah
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmz8

أفاد مراسلنا بأن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الخميس، بين قوات الشرعية القادمة من شقرة وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في قطاع أحور في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وذكر مراسلنا أن القوات الحكومية استقدمت تعزيزات من مأرب وشبوة، ولا تزال المواجهات مستمرة، وسط أنباء عن سيطرة القوات الحكومية على مديرية أحور بالكامل.

وتأتي هذه الاشتباكات قبيل ساعات من توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس وتعد خرق للهدنة المعلنة.

ويهدف اتفاق الرياض إلى تفعيل مؤسسات الدولة وإعادة تنظيم القوات المسلحة تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتن، وإنهاء المعارك التي تندلع بين الفينة والأخرى بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جهاز هولندي لتنظيف الأنهار من النفايات البلاستيكية