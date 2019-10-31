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مصادر حقوقية وقانونية مصرية: إخلاء سبيل عشرات المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر

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مصادر حقوقية وقانونية مصرية: إخلاء سبيل عشرات المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر
Reuters
قوات الأمن المصرية-أرشيف
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أفادت مصادر حقوقية وقانونية مصرية بإخلاء سبيل عشرات المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر، ليصل عدد المخلى سبيلهم إلى 502.

ونقل مراسلنا في القاهرة، عن هذه المصادر قولها إنه "تم الإفراج عن العشرات من الذين كانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض عليهم عقب دعوات للتظاهر في 20 سبتمبر لقيت استجابة محدودة في عدد من محافظات مصر".

ولفت المراسل إلى أن "عدد المفرج عنهم وصل إلى 502، من بين قرابة ألف مقبوض عليه، أفرج في وقت سابق عن عدد كبير منهم".

 وأشار إلى أنه لم يتبق سوى عدد قليل من الموقوفين، بينهم قيادات مثل خالد داود وحسن نافعة.

المصدر: RT

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