أعجب وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان، برد طالب في جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، على سؤاله خلال زيارته للجامعة.

وسأل بن زايد الطلاب خلال جولته في الجامعة: "هل لديكم شكاوى على مدير الجامعة؟"، فرد أحد الطلاب بدبلوماسية: "لو كان لدينا شكاوى ضد مدير الجامعة يغفر له حضورك إلى الجامعة".

وكان بدران العمر، مدير ‫جامعة الملك سعود، قد استقبل أمس الأربعاء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي. وتطرق الجانبان في حديثهما إلى العديد من المواضيع التي تهم مسيرة التعليم، والتعاون المستمر بين الجامعات في السعودية والإمارات.

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موقف لوزير خارجية #الإمارات وسط جامعة الملك سعود مع أحد الطلاب .



.#السعودية#عبدالله_بن_زايد



. pic.twitter.com/HeSKjPc8lW — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 31, 2019

#شاهد



الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

وزير خارجية دولة #الإمارات_العربية_المتحدة



خلال زيارته #جامعة_الملك_سعود



ما عندكم شكاوي..



رد الطالب : لو كان لدينا شكاوي ضد مدير الجامعة

يغفر له حضورك



. pic.twitter.com/XDonreT3Fv — صحيفة المدينة (@Almadinanews) October 31, 2019

المصدر: RT