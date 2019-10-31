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وزير خارجية الإمارات يسأل عن "شكاوى" بشأن رئيس جامعة سعودية

أخبار العالم العربي

وزير خارجية الإمارات يسأل عن
عبدالله بن زايد آل نهيان
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أعجب وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان، برد طالب في جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، على سؤاله خلال زيارته للجامعة.

وسأل بن زايد الطلاب خلال جولته في الجامعة: "هل لديكم شكاوى على مدير الجامعة؟"، فرد أحد الطلاب بدبلوماسية: "لو كان لدينا شكاوى ضد مدير الجامعة يغفر له حضورك إلى الجامعة".

وكان بدران العمر، مدير ‫جامعة الملك سعود، قد استقبل أمس الأربعاء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي. وتطرق الجانبان في حديثهما إلى العديد من المواضيع التي تهم مسيرة التعليم، والتعاون المستمر بين الجامعات في السعودية والإمارات.

المصدر: RT

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