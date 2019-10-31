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أرتال أمريكية تعبر بالقرب من نقطة للجيش السوري جنوب تل تمر في محافظة الحسكة (صور+فيديو)

أخبار العالم العربي

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حصلت RT على صور حصرية أثناء مرور عربات أمريكية بالقرب من نقاط للجيش السوري في قرية الغيبش جنوب تل تمر في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال مراسلنا إن مئات الشاحنات الفارغة برفقة عشرات المصفحات الأمريكية، عبرت الطريق الدولي جنوب تل تمر بتغطية جوية أمريكية.

وأضاف المراسل أن الشاحنات ذاهبة باتجاه عين عيسى و(عين العرب) كوباني لجلب ما تبقى من معدات داخل القواعد الأمريكية هناك.

أرتال أمريكية تعبر بالقرب من نقطة للجيش السوري جنوب تل تمر في محافظة الحسكة (صور+فيديو)

أرتال أمريكية تعبر بالقرب من نقطة للجيش السوري جنوب تل تمر في محافظة الحسكة (صور+فيديو)
أرتال أمريكية تعبر بالقرب من نقطة للجيش السوري جنوب تل تمر في محافظة الحسكة (صور+فيديو)
أرتال أمريكية تعبر بالقرب من نقطة للجيش السوري جنوب تل تمر في محافظة الحسكة (صور+فيديو)

المصدر: RT

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