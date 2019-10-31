إعلام "حزب الله" يربط مظاهرات لبنان والعراق بفيلم "جوكر"

أشارت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" إلى أن الاضطرابات الحالية في لبنان والعراق تشبه بكثير فيلم "جوكر" الأمريكي الذي فاز بالأسد الذهبي بمهرجان البندقية العام الجاري.

ولفتت القناة في تقرير نشرته أمس الأربعاء إلى أن بطل الفيلم الممثل الكوميدي الفاشل المضطرب نفسيا، آرثر فليك، الذي يرتكب سلسلة جرائم تثير موجة فوضى في الأوساط الفقيرة بمدينته، أثر كثيرا على نمط تصرف فئة من المتظاهرين في لبنان والعراق بشكل لافت.

وتابع التقرير: "المشهد الذي انتهى به الفيلم اكتمل في شوارعنا. مشهد إشاعة الفوضى الذي مارسه البعض هو عينه، تصرفاته (بطل الفيلم) التي يمتزج بها الرقص والغناء والتكسير والصراخ دون خطاب واضح يشبه كثيرا واقعنا الحالي. قناع جوكر الذي رأيناه في التظاهرات، الموسيقى المعتمدة، الألوان، كل شيء تقريبا".

وشدد التقرير على أن السينما تلعب لا دورا كبيرا في تشكيل الرأي العام فحسب، بل وتواكب كل التطورات والأحداث التي تحصل في العالم، "إذا لم نقل إنها من أهم مسبباتها"، محذرا المتظاهرين الذين يقتبسون شخصية جوكر "كرمز جديد لثورتهم" من أنه "مضطرب نفسيا وقاتل هستيري لا يحمل أي فكر ثوري".

المصدر: المنار