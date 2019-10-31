الشرطة العسكرية الروسية تتفقد مسار دورياتها المقررة مع الأتراك شمالي سوريا

توجهت الشرطة العسكرية الروسية من معبر عليشار الواقع على الحدود السورية الشمالية في طريق دورياتها المقبلة المشتركة مع الوحدات التركية.

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وتضم وحدة الدورية الروسية 3 سيارات مدرعة من طراز "تيغر" وناقلة جنود مدرعة واحدة. ويبلغ طول طريق الدورية 160 كيلومترا، وستسير بمحاذاة الحدود السورية التركية ولن تبعد عنها أكثر من 10 كيلومترات.

وقال ضابط الدورية، إيفان جوكوف: "إن الطريق صعبة، لذلك نحاول منع دخول القافلة العسكرية بمثل هذا العدد الكبير من المعدات العسكرية إلى عين العرب. وسنسير حول المدينة على الطرق الريفية".

ووقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم تضم 10 بنود وتقضي بدخول وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحراس الحدود السوريين إلى الجانب السوري من الحدود السورية التركية خارج حدود إجراء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية. وستساعد هذه الوحدات في سحب القوات الكردية وأسلحتها من المناطق الحدودية، كما ستقوم بالدوريات المشتركة مع الوحدات التركية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، عن إتمام سحب القوات الكردية من المنطقة الآمنة في سوريا قبل الموعد. وبعد ذلك بدأ في المنطقة القيام برحلات استكشاف، وعملية إزالة الألغام في طريق الدوريات التركية الروسية.

المصدر: نوفوستي