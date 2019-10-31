قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا

أفاد نشطاء ووسائل إعلام محلية سورية بمقتل 15 شخصا على الأقل وجرح العشرات جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق الخضار، اليوم الخميس، بمدينة عفرين شمال حلب في سوريا.

وقالت وكالة "هاوار" الكردية أن الانفجار وقع في ساعات الصباح الأولى، وسط سوق الهال بمدينة عفرين، ولم تتبن بعد أي جهة هذا التفجير.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجار السيارة أوقع 15 قتلى وأصاب 10 آخرين، بعضهم بحالات خطيرة، كما خلف الانفجار أضرارا مادية واحتراق محطة وقود بالقرب من موقع الانفجار.

المصدر: وكالات