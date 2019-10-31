"حزب الله" و"حركة أمل" ينفيان تبليغ رسالة لقائد الجيش بفتح الطرقات

نفى "حزب الله" و"حركة أمل"، التسريبات التي تحدثت عن رسالة بعث بها الحزبان إلى قائد الجيش اللبناني، يطلبان فيها بفتح الطرقات بحلول منتصف ليل الأربعاء على الخميس.

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وأكد "حزب الله" و"حركة أمل" في بيان مشترك، أن لا صحة للمعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام مسؤول وحدة الاتصال والتنسيق في ​"حزب الله"، وفيق صفا، ومستشار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، أحمد بعلبكي،​ بتبليغ رسالة لقائد الجيش العماد، جوزيف عون، بضرورة فتح الطرقات صباح اليوم الخميس.

وتداول ناشطون لبنانيون عبر "واتساب" مضمون الرسالة المفترضة، وهو أنه " قرابة الساعة 12:30 بعد منتصف هذه الليلة (الأربعاء) عليكم بفتح جميع الطرقات المقفلة، وإلا سيكون لبنان يوم غد في الصباح (الخميس) مقفل تماما حتى أمام العسكريين".

إلى ذلك، أصدرت قيادة الجيش بيانا أشارت فيه إلى أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول بيانا يُزعم أنه صادر عن قيادة الجيش لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في المناطق اللبنانية"، مؤكدة "أن لا صحة لهذا البيان والمعلومات الواردة فيه"، داعية "المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكد من صحة المعلومات التي تصدر عن قيادة الجيش على مواقعها الرسمية.

المصدر: المنار+النشرة+ موقع الجيش