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مصادر مطلعة تكشف عن عدد العسكريين الأمريكيين المتبقين في سوريا

أخبار العالم العربي

مصادر مطلعة تكشف عن عدد العسكريين الأمريكيين المتبقين في سوريا
Reuters
الجيش الأمريكي
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كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن عدد القوات الأمريكية التي ستبقى في سوريا، وأشارت إلى أماكن تموضعها.

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ورجحت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن يبلغ العدد الإجمالي للقوات الأمريكية التي ستتواجد في سوريا حوالي 900 فرد، أي ما يقرب من 1000ألف عسكري.

وحسب "نيويورك تايمز"، فإن 250 من القوات الأمريكية ستبقى في محافظة دير الزور شرق سوريا، فيما سيبلغ عدد العسكريين الأمريكيين الذين سيبقون في محيط حقول النفط نحو 500 جندي. وهناك من سيبقى في منطقة التنف (القاعدة العسكرية الأمريكية شرق سوريا).

يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد أعلنت في الـ9 من أكتوبر الجاري بدء سحب قواتها من سوريا تزامنا مع عملية "نبع السلام" التركية في شمال شرق سوريا، لكنها أكدت لاحقا أنها ستحتفظ بمجموعة من قواتها هناك لضمان السيطرة على حقول النفط وحمايتها، وضمان عدم عودة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي إلى مناطق في شمال شرق سوريا.

وأعلن الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي أنه يعزز وضعه في سوريا بقوات إضافية ميكانيكية، للحيلولة دون السيطرة على حقول النفط من قبل فلول "داعش" أو جهات أخرى.

المصدر: نيويورك تايمز

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