قرقاش يرد على تشاووش أوغلو بعد تصريحات عن سبب الخلاف مع الإمارات والسعودية

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول علاقة تركيا مع السعودية والإمارات.

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وأكد قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أن الطريقة التي تدير بها دولة الإمارات علاقاتها مع أنقرة تتميز"بحكمة وكياسة" وأفضل مما تدير أنقرة علاقاتها مع العالم العربي.

قرأت مقتطفات مقابلة مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا مع أحد برامج قناة "الجزيرة" القطرية.. ومما قرأت تزداد قناعتي أننا ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 30 октября 2019 г.

رد قرقاش هذا يأتي ردا على تصريحات وزير الخارجية التركي أمس في حديث لقناة "الجزيرة"، قال فيه إن سبب المشاكل في العلاقات بين بلاده وكل من السعودية والإمارات يكمن في "اهتمام تركيا الأكبر بمشاكل العالم الإسلامي".

واتهم تشاووش أغلو أبو ظبي باستقبال "إرهابي اسمه محمد دحلان"، الذي سبق أن كان قياديا في حركة "فتح"، قائلا :"هو هرب إليكم لأنه عميل لإسرائيل".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي