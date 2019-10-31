 
مباشر

قرقاش يرد على تشاووش أوغلو بعد تصريحات عن سبب الخلاف مع الإمارات والسعودية

أخبار العالم العربي

قرقاش يرد على تشاووش أوغلو بعد تصريحات عن سبب الخلاف مع الإمارات والسعودية
Reuters
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmxn

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، حول علاقة تركيا مع السعودية والإمارات.

إقرأ المزيد
تركيا تتحدث عن سبب
تركيا تتحدث عن سبب "انزعاج" السعودية والإمارات منها

وأكد قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أن الطريقة التي تدير بها دولة الإمارات علاقاتها مع أنقرة تتميز"بحكمة وكياسة" وأفضل مما تدير أنقرة علاقاتها مع العالم العربي.

رد قرقاش هذا يأتي ردا على تصريحات وزير الخارجية التركي أمس في حديث لقناة "الجزيرة"، قال فيه إن سبب المشاكل في العلاقات بين بلاده وكل من السعودية والإمارات يكمن في "اهتمام تركيا الأكبر بمشاكل العالم الإسلامي".

واتهم تشاووش أغلو أبو ظبي باستقبال "إرهابي اسمه محمد دحلان"، الذي سبق أن كان قياديا في حركة "فتح"، قائلا :"هو هرب إليكم لأنه عميل لإسرائيل".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جهاز هولندي لتنظيف الأنهار من النفايات البلاستيكية