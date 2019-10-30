"تحالف القوى العراقية" يدرس وضع الراهن للبلاد و"النصر" يؤكد مضيه في استجواب الحكومة  

ناقش رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في اجتماع لـ"تحالف القوى العراقية"، الوضع الراهن في البلاد، وناقش المطالب المشروعة للمتظاهرين.

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وأكد المجتمعون على "العمل مع جميع القوى السياسية، وكذلك مطالبة الحكومة ومؤسساتها لتلبيتها وفق جدول زمني محدد، ووضع معالجات جذرية لكل المشاكل عبر برنامج إصلاحي واسع يلبي طموحات المتظاهرين ويوفر الحياة الحرة الكريمة للشعب العراقي".

وعبر المجتمعون عن "دعمهم لحزم الإصلاحات التي طرحها مجلس النواب، والعمل على تنفيذها بأسرع وقت، وضرورة بذل الجهود لخلق موقف سياسي موحد في الحفاظ على استقرار العراق وأمنه، وحماية مكتسبات الشعب ومصالحه، والمحافظة على سيادة القانون".

وشدد المجتمعون على أن "خلق الاستقرار الشامل يتطلب إنصاف المظلومين وإحقاق الحقوق، ومنها عودة النازحين إلى مدنهم، وتسريع ملف التعويضات، وتحقيق الاستقرار بإعادة بناء المدن المحررة، وإنهاء قضية المعتقلين والمغيبين".

من جهته، أكد "ائتلاف النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيد العبادي تأييده تشكيل حكومة مؤقتة لتسيير أمور البلد

وقال في بيان له: "سنمضي باستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في البرلمان وقدمنا طلبا للبرلمان منذ ثلاثة أسابيع، ولم تستجب رئاسة البرلمان إلى الآن".

وأضاف: "سنمضي باتجاه سحب الثقة عن حكومة عادل عبد المهدي".

المصدر: RT + المكتب الإعلامي "تحالف القوى العراقية"