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الحريري يطلب من جمهور تيار المستقبل ومناصريه الامتناع عن العراضات بالشوارع والتعاون مع الجيش والأمن

أخبار العالم العربي

الحريري يطلب من جمهور تيار المستقبل ومناصريه الامتناع عن العراضات بالشوارع والتعاون مع الجيش والأمن
Reuters
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طلب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، في تغريدة على تويتر، من جمهور تيار المستقبل ومناصريه الامتناع عن العراضات في الشوارع، والتعاون مع الجيش وقوى الأمن اللبناني.

وطلب الحريري من أنصاره، الحفاظ على الهدوء ومنع أي انزلاق إلى الاستفزازات.

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واليوم الأربعاء، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، قبول استقالة الحريري، وطلب من حكومته تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

واليوم أيضا، أعلن مسؤول لبناني، أن سعد الحريري مستعد للعودة كرئيس وزراء لحكومة جديدة، شرط أن تكون حكومة تكنوقراط، وأن يكون قادرا على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بسرعة لدرء الانهيار الاقتصادي.

المصدر: وكالات

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