وزارة الإنتاج الحربي المصرية تنفي تحديدها أسعارا للسيارات الكهربائية E-MOTION

نفت وزارة الإنتاج الحربي المصرية، إعلانها أي أسعار متداولة للسيارة الكهربائية من طراز E-MOTION، التي قدمت أمس خلال حفل استلام أول أتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الإعلان عن أسعار هذه السيارات، التي سيتم تصنيعها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة، أن ما يتم تداوله من أسعار، هو محاولات من بعض المستوردين الذين يستوردون سيارات مشابهه من شركات صينية، استغلال الفعالية الاحتفالية التي جرت أمس، للترويج لسياراتهم.

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وشددت الوزارة المصرية، على أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنشر هذه الأخبار، تستخدم صورة السيارة من حفل الوزارة والتي تحمل اسم E-MOTION ، وهو الاسم التجاري المسجل بالتعاون بين الإنتاج الحربي وشركة IMUT.

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وأشارت الوزارة إلى أن، السيارة التي أعلن عنها أمس، ستستخدم في القرى السياحية والمجمعات السكنية، أما السيارات التي ستستخدم من هذا النوع، في الشوارع، فسيكشف عنها في الفترة القادمة.

القاهرة - ناصر حاتم