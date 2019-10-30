مقتل جندي وإصابة آخر جراء سقوط قذائف هاون على المنطقة الخضراء في بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية بمقتل جندي وإصابة آخر جراء سقوط قذيفتي هاون في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأفاد مراسلنا، اليوم الأربعاء، بسقوط قذائف هاون على المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد.

وقال إن "قذائف هاون سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية"، مبينا أن "شهود عيان أكدوا سماع صافرات الإنذار بعد سقوط القذائف مباشرة".

المصدر: RT