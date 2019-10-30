مراسلنا: المتظاهرون يحاولون عبور جسر السنك في بغداد والقوات الأمنية ترد

أفاد مراسلنا في بغداد، اليوم الأربعاء، بأن المتظاهرين في ساحة التحرير يحاولون عبور جسر السنك القريب من المنطقة الخضراء.

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وقال، إن "المتظاهرين أسقطوا الحاجز الأول من الجدران الأسمنتية التي وضعتها القوات الحكومية على الجسر، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

وأضاف، نقلا عن متظاهرين، أن "هناك أنباء عن مقتل متظاهر واختناق أكثر من 20 آخرين بسبب كثافة قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها القوات الأمنية".

وجسر السنك هو جسر يربط بين منطقة السنك في جانب الرصافة من بغداد بالقرب من ساحة التحرير، ومنطقة الصالحية في جانب الكرخ والتي تضم المنطقة الخضراء.

المصدر: RT