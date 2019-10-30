 
مباشر

مراسلنا: المتظاهرون يحاولون عبور جسر السنك في بغداد والقوات الأمنية ترد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: المتظاهرون يحاولون عبور جسر السنك في بغداد والقوات الأمنية ترد
Reuters THAIER AL-SUDANI
جسر الجمهورية ببغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmw9

أفاد مراسلنا في بغداد، اليوم الأربعاء، بأن المتظاهرين في ساحة التحرير يحاولون عبور جسر السنك القريب من المنطقة الخضراء.

إقرأ المزيد
العراق.. تسجيل 70 حالة اختناق بالغاز بين المتظاهرين في بغداد
العراق.. تسجيل 70 حالة اختناق بالغاز بين المتظاهرين في بغداد

وقال، إن "المتظاهرين أسقطوا الحاجز الأول من الجدران الأسمنتية التي وضعتها القوات الحكومية على الجسر، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

وأضاف، نقلا عن متظاهرين، أن "هناك أنباء عن مقتل متظاهر واختناق أكثر من 20 آخرين بسبب كثافة قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها القوات الأمنية".

وجسر السنك هو جسر يربط بين منطقة السنك في جانب الرصافة من بغداد بالقرب من ساحة التحرير، ومنطقة الصالحية في جانب الكرخ والتي تضم المنطقة الخضراء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هجوم لفظي عنصري ضد موظفي في كندا