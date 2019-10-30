أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة وبعض الدول الخليجية بفرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وتم فرض العقوبات الجديدية، عبر مركز "استهداف تمويل الإرهاب الدولي" ومقره الرياض.

وكتب كاتس، عبر حسابه على "تويتر": "أحيي قرار الولايات المتحدة ودول الخليج بفرض مزيد من العقوبات على حزب الله والحرس الثوري الإيراني"​​​.

وأشار كاتس إلى أنه بحث هذا الملف مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، خلال لقائهما الأخير مطلع الأسبوع الجاري، وقال: "هذه هي الطريقة الصحيحة لمحاربة العدوان الإيراني".

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وفي وقت سابق من اليوم، أدرج المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا، 25 فردا وكيانا، على قائمته السوداء، على خلفية ما وصفه بـ "دعم شبكات النظام الإيراني، وحزب الله اللبناني".

وأوضح المركز، وفقا للصفحة الرسمية لرئاسة أمن الدولة السعودية، أن "العديد من الشركات المستهدفة في القرار، تدعم قوات الباسيج (قوات تعبئة شعبية شبه عسكرية إيرانية)".

אני מברך על החלטת ארה״ב ומדינות המפרץ הפרסי להשית סנקציות נוספות על החיזבאלה ומשמרות המהפכה האירניים. בדיוק כפי שעלה בשיחתי עם @stevenmnuchin1 מנוצין מזכיר האוצר האמריקאי, זאת הדרך הנכונה להאבק בתוקפנות האירנית. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 30 октября 2019 г.

وتضم القائمة، عددا من الأفراد والشركات والمصارف المتهمين من قبل المركز بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وكان المركز قد ضم، في مايو 2018 الماضي، 10 شخصيات منتمية لمنظمة حزب الله، في مقدمتهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، إلى قائمة الإرهاب.

وتأسس المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في مايو 2007 برئاسة مشتركة بين السعودية ممثلة برئاسة أمن الدولة، والولايات المتحدة ممثلة بوزارة الخزانة، وهو يضم في عضويته دول الخليج العربية.

المصدر: سبوتنيك