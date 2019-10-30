كشف صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، وجود نية لدى البعض لتخريب العلاقة بين الصدر والمتظاهرين، والإيقاع بينهما.

وقال العراقي، في منشور له على صفحته في "فيسبوك": "يريد البعض الإيقاع بطرفين، الأول السيد الصدر خصوصا بعد أن قام بخطوات وقرارات تصعيدية ضد الحكومة وأذنابها، والثاني جمهور الاحتجاجات والمظاهرات، وخصوصا بعد توسعهم وتعاطف كافة طبقات الشعب معهم، نعم يحاولون الايقاع بكلا الطرفين من خلال دس بعض أفرادهم، ولا سيما بعد صدور الأوامر لهم بالتغلغل بين المتظاهرين والقيام بالهتاف ضد إحدى جهتين - الأولى المرجعية والثانية الصدر، وذلك لبث الفتنة بين المتظاهرين، ووقوع الصدام بينهم، لعلمهم بوجود عشاق للصدر لن يسكتوا عن تلك الهتافات ضده وضد المرجعيات".

المصدر: السومرية