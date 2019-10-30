الأردن يتدخل لإعادة جثمان مواطن مصري إلى بلاده

أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر، أن جثمان مواطن مصري يدعى أشرف عبد العزيز عطوة، سيعود إلى أرض وطنه، من العاصمة الأردنية عمان بعد 35 يوما على وفاته.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم احتجاز جثمان المواطن المتوفى في المستشفى الذي كان يعالج فيه حتى يتم سداد تكاليف علاجه، ولكن وزير العمل الأردني نضال البطاينة تدخل لحل المشكلة.

ونوهت الوزارة بأن الوزير "قام بعرض المشكلة على مجلس الوزراء، الذي وافق على الفور على إعفاء ذوي المتوفى من كافة مصاريف العلاج ما يوازي 336 ألف جنيه مصري".

وتوجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالشكر والتقدير لوزير العمل الأردني نضال البطاينة على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعفاء ذوي المتوفى من جميع مصاريف علاجه، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية الأردنية.

وتوفي المواطن المصري يوم 25 سبتمبر الماضي بمستشفى الأمير حمزة في عمان إثر تعرضه لنزيف حاد في المريء وجلطة دماغية.

ورفض المستشفى الإفراج عن الجثمان إلا بعد تحمل ذوي المتوفى أو أية جهة أخرى تكاليف علاجه حتى وفاته والبالغة حوالي 14 ألفا و800 دينار أردني، بما يعادل 20 ألف و900 دولار، أي ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.

المصدر: RT