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الإمارات تعلن عن استعدادها لإصدار تأشيرة مشتركة مع السعودية

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الإمارات تعلن عن استعدادها لإصدار تأشيرة مشتركة مع السعودية
Reuters
السعودية
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أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، عن استعداد بلاده لإصدار "تأشيرة مشتركة" مع السعودية، وذلك خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض.

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وأكد المنصوري أن هناك اجتماعات مشتركة بين الجانبين الإماراتي والسعودي، من أجل التنسيق لإصدار التأشيرة المشتركة، وأوضح أن المبادرة تسهم في زيادة حجم الرحلات، وانتعاش القطاع السياحي بين البلدين.

وأشار إلى أن هذه من المبادرات الرئيسة التي يجري التركيز عليها في الوقت الحالي، بحكم اهتمام وتوجيه قيادة البلدين على قطاع السياحة وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الوطني للدولتين.

وتمكن التأشيرة المشتركة زائري الإمارات من زيارة المملكة والعكس، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها خلال عام 2020.

وأصدرت السعودية مؤخرا "التأشيرة السياحية" لـ48 دولة أجنبية، في 28 سبتمبر الماضي، بهدف تنويع اقتصادها، والاعتماد على السياحة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

المصدر: وكالات

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