قال نائب وزير البناء والإسكان الروسي، نيكيتا ستاسيشين، اليوم، إن الوزارة مستعدة لدعم جميع شركات المقاولات الروسية المهتمة بدخول سوق الإسكان في السعودية.

وأضاف ستاسيشين، في حديث للصحفيين، على هامش منتدى "100+روسيا"، أن الوفد الروسي الذي رافق الرئيس فلاديمير بوتين، خلال زيارته للسعودية، ضم ممثلي شركة "بيك" الروسية للبناء، ومعهد تطوير الإسكان "دوم​​​.أر أف".

وأشار إلى أن "السعوديين مهتمون للغاية بتقنيات شركة "بيك" ونهجها لبناء المساكن الصناعية، ولديهم حاجة كبيرة لتشييد أبنية جديدة. ولكن على الرغم من وجود الكثير من شركات البناء الأجنبية في السعودية، إلا أنه لا توجد أي شركة روسية بينها".

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وذكر أن الظروف المناخية في المملكة، تجعل العمل هناك صعبا، من الناحية التكنولوجية: درجة حرارة الجو عالية وتترافق بعواصف رملية قوية.

وأكد أن وزارته، على استعداد لدعم ومساعدة أي شركة تدخل أسواق الدول الأخرى، وخصوصا إلى السعودية، التي تتمتع بالأولوية بين شركاء روسيا.

قبل ذلك، أعلن مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، أن الصندوق وشركة "سابيك" السعودية، يخططان لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في البلدين.

ووقعت حكومتا الدولتين، على هامش الزيارة التاريخية، التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين، إلى الرياض، الشهر الجاري، نحو 20 اتفاقية ومذكرة تعاون، في مختلف المجالات.

المصدر: سبوتنيك