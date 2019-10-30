أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، بدء المناورات الروسية المصرية المشتركة لقوات الدفاع الجوي "سهم الصداقة-2019"، على أرض مركز الدفاع الجوي المصري بالقرب من القاهرة.

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وقال المسؤول عن الجانب الروسي في التدريبات العقيد فاليري تشرنيش: "اليوم، نحن نفتتح التدريب المشترك الذي يشارك فيه جنود روسيا ومصر للمرة الأولى، وسوف يتم اكتساب مهارات عمل مشتركة في استخدام أنظمة الصواريخ الحديثة المضادة للطائرات".

وأشار إلى أنه على الرغم من إجراء مثل هذه التدريبات لأول مرة، فقد أتيحت لجنود البلدين بالفعل الفرصة لمراقبة تصرفات بعضهما خلال مسابقة "السماء الصافية" ضمن الألعاب العسكرية الدولية، وحتى قبل ذلك منذ حوالي نصف قرن ساعد أخصائيو الدفاع الجوي السوفيتي الزملاء المصريين على إنشاء نظام للدفاع الجوي للبلاد.

من جانبه، أكد قائد قوات الدفاع الجوي المصري الفريق علي فهمي أن التعاون العسكري بين مصر وروسيا هو أحد العناصر الأساسية التي نسعى لتطويرها والاستفادة منها، وتهدف التدريبات إلى تعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات ورفع مستوى التدريب وتطوير المهارات في تطبيق وإدخال تقنيات جديدة.

وتجرى التدريبات العسكرية الروسية المصرية في مجال الدفاع الجوي لأول مرة في تاريخ البلدين حتى يوم 7 نوفمبر، وسيتعين على جنود البلدين العمل على ضمان أمن المجال الجوي وتنظيم الدفاع الجوي لتغطية المنشآت المهمة، وتحسين المهارات العملية للجنود مع تحقيق أقصى قدر من القدرات القتالية لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من خلال إجراءات مشتركة لصد الضربات التقليدية للعدو في ظروف مختلفة.

المصدر: تاس