أعلن رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أن البرلمان يتضامن مع مصر، ويدعم طلبها المشروع في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة من مياه نهر النيل.

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وطالب رئيس البرلمان وفقا لجريدة "أخبار اليوم" المصرية، بالتوصل إلى اتفاق عادل يحقق مصالح جميع الأطراف، ولا يلحق أي ضرر بدولة مصر.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أنه سوف يصدر قرارا من البرلمان في جلسته، التي ستعقد غدا الخميس، بشأن التضامن مع جمهورية مصر العربية لحماية أمنها المائي.

وأكدت الصحيفة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيبحث غدا ملف "سد النهضة" وآخر التطورات المتعلقة بشأنه في البرلمان.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر.

المصدر: أخبار اليوم