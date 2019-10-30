نقل محرر الشؤون السياسية في قناة "كان" العبرية، شمعون أران، عن مصادر إسرائيلية عليا أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة ودول أوروبية، أن تضع شرطين مقابل تقديم دعم اقتصادي للبنان.

وأوضح أران، أن الشرطين يتضمنان أن تقوم الحكومة اللبنانية بالعمل ضد مشروع الصواريخ الدقيقة، وأن تبعد "حزب الله" عن مراكز القوة السلطوية في لبنان.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية