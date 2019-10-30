مقتل ثلاثة متطوعين لدى بعثة منظمة الهجرة الدولية في جنوب السودان

قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، إن 3 من العاملين لديها، قتلوا، وأصيب اثنان آخران، نتيجة الاشتباكات الدائرة في جنوب السودان.

وأضافت المنظمة في بيان لها: "قتل ثلاثة أشخاص (امرأة ورجلان) بسبب تبادل النيران خلال الاشتباكات التي وقعت بين جماعات مسلحة في ساعات الصباح، يوم 27 أكتوبر في إسيبي، في دائرة موروبو بالمحافظة الاستوائية المركزية للبلاد​​​. وأصيب رجلان آخران بجروح غير خطيرة".

وأشارت المنظمة، إلى أن مجهولين، قاموا بخطف متطوعة وابن الموظفة التي قتلت خلال الاشتباكات، البالغ من العمر 4 سنوات.

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ودانت المنظمة "بأشد العبارات" قتل المتطوعين، ودعا رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان، جان فيليب شوزي، إلى ملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه، التي لا معنى لها ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وذكر أن الموظفين القتلى، عملوا في نقاط تفتيش عن حمى "إيبولا" في مناطق الحدود الدولية لجمهورية جنوب السودان مع أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى قيامهم بمراقبة الأوضاع في مناطق انتشار هذا المرض الفتاك.

المصدر: سبوتنيك