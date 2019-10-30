قال المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين أمير عبد اللهيان، إن نسخة الإرهاب السياسي الجديدة في العراق ولبنان، ستكلل حتما بالفشل.

وأشار عبد اللهيان، في تغريدة على "تويتر، إلى الاحتجاجات في العراق ولبنان، وأكد أن الولايات المتحدة والسعودية، أجبرتا يوم أمس، رئيس الوزراء في اليمن على الاستقالة.

اجبرت #الولایات_المتحدة و#السعودية بالأمس رئیس الوزراء الیمني بالإستقالة و الفراغ الحکومي ذلک باستخدام المطالبات الشعبیة و فشلت و الیوم اطلقت مشروع الفراغ الحکومي و الفوضی في #العراق و #لبنان. مما لاشک فیه أن النسخة الجديدة «للإرهاب السیاسي» ستفشل. pic.twitter.com/UtW8DevIar — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) 29 октября 2019 г.

ووفقا له، فقد "حاولت الدولتان، تسيير الأمور في غياب الحكومة، وفشلتا وأخذتا تتخبطان في مستنقع اليمن".

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وخلال تعليقه على المظاهرات والاحتجاجات في العراق ولبنان، قال: "واليوم باشروا بتنفيذ مخططاتهم في العراق ولبنان أيضا، لنشر الفراغ السياسي وغياب الحكومة وإثارة الاضطرابات، ولا شك في أن هذه النسخة الجديدة من الإرهاب السياسي، ستفشل أيضا".

المصدر: وكالة فارس