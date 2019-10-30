أدرجت دول "مركز استهداف تمويل الإرهاب" 25 فردا ومؤسسة، بينهم 3 لبنانيين وقوات "الباسيج" الإيرانية، على قائمتها للإرهاب، في إجراء يعد أكبر تصنيف مشترك في تاريخ المركز حتى اليوم.

وأصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية وشركاؤها في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" الذي أنشأته دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة في مايو 2017 ومقره الرياض، بيانا صنف فيه بشكل مشترك "شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية" للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وأكد المركز أن الإعلان عن هذا التصنيف "يعد إجراء منسقا وخطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة"، فضلا عن أنه "جهد فعال لتوسيع وتعزيز التعاون بين دول المركز السبع" (السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والولايات المتحدة) في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف المركز أن الإجراء المتخذ اليوم يعبر عن "إدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية".

في سياق متصل، صنفت السعودية 3 أسماء أخرى على لائحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الأسماء الـ25 المصنفة من قبل المركز.

وبين الكائنات المصنفة قوات التعبئة العامة الإيرانية "الباسيج" ومؤسسة باسيج التعاونية، وبنك اقتصاد مهر وبنك ملة" والبنك الفارسي وبنك سينا، و16 شركة إيرانية.

وطالت العقوبات 6 أفراد، يحمل أحدهم الجنسية العراقية، والآخر كويتي، و3 لبنانيين أما الشخص السادس فلم يذكر المركز تفاصيل حول هويته. واتهم المركز 5 أشخاص ممن شملتهم العقوبات بصلتهم بـ"حزب الله".

وسيتم تجميد أصول جميع الأسماء المصنفة الـ28 ضمن القائمة، كما يحظر على جميع الأشخاص والمؤسسات القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالأسماء المصنفة.

المصدر: واس