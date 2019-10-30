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فيديو.. الآن، ساحة التحرير تكتظ بآلاف العراقيين (حصري RT)

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أفاد مراسل RT في بغداد، اليوم الأربعاء، بأن ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، مازالت مكتظة بآلاف العراقيين الذين يحتجون منذ الأول من أكتوبر الحالي.

وتنقل لكم RT تصويرا من أعلى سطح المطعم التُركي الشهير الذي صار مركزاً أساسياً تتصارع عليه القوات الأمنية العراقية والمُتظاهرون الذين أسموه بـ"جبل أُحد المتظاهرين".

ومازال المتظاهرون يتوافدون إلى الساحة التي تُعتبر مكاناً أساسياً لهم منذ أكثر من عقد، حيث نصب الحرية الذي صممه جواد سليم قبل عقود طويلة.

 

المصدر: RT

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