دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم إلى "اتخاذ خطوة صغيرة إلى الأمام" على طريق الحوار مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي هذه، في معرض رده على أسئلة برلمانيين خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ، حول الأوضاع في سوريا في ضوء انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية، الملتئمة في جنيف.

وأضاف دي مايو أن إسقاط العقوبات عن "نظام الأسد، قد يضعف حالة الزخم الإيجابي الراهنة".

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وحول "حوار الأسد من عدمه"، قال: أعتقد أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة صغيرة جدا إلى الأمام، في إطار اللجنة الدستورية التي تمثل منارة على طريق الحل السياسي للأزمة السورية.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"