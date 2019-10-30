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الداخلية السورية: مستعدون لاستقبال كل الراغبين من "الأسايش" في الانضمام لقواتنا

دمشق تدعو عناصر "قسد" إلى الانخراط في الجيش السوري "لمواجهة العدوان التركي"

أخبار العالم العربي

دمشق تدعو عناصر
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دعت وزارة الدفاع السورية اليوم في بيان لها مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الانخراط في الجيش النظامي لمواجهة "العدوان التركي".

وأصدرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، بيانا أعلنت فيه أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وبعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة من الجزيرة السورية تدعو عناصر المجموعات المسماة بقسد إلى الانخراط في وحدات الجيش للتصدي للعدوان التركي الذي يهدد الأراضي السورية".

وقالت الوزارة إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة "مستعدة لاستقبال العناصر والوحدات الراغبين بالانضمام إليها من هذه المجموعات وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنيا".

وأضافت الوزارة: "نواجه عدوا واحدا ويجب أن نبذل مع أبناء سوريا الموحدة من عرب وأكراد دماءنا لاسترداد كل شبر من أراضي سوريا الحبيبة".

يتبع...

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