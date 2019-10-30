دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عمّا يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا ويؤازرها في عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا، معتبرا عناصره "الأصحاب الحقيقيين للأرض".

وانتقد أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام كتلة "حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي تصنيف واشنطن مقاتلي هذا "الجيش"، بـ"الإرهابيين".

وقال: "هؤلاء ليسوا إرهابيين بل هم الأصحاب الحقيقيون لهذه الأراضي ويدافعون عن مناطقهم الأصلية... كيف يمكن وصفهم بالإرهابيين؟".

وأشار أردوغان إلى أن بعض الدول "تبحث عن الإرهابيين" الذين تعتبرهم خطرا على أمنها وتقضي عليهم، مؤكدا أن "تركيا أيضا تتمتع بنفس الحق".

وقال إن الدول الغربية تلتزم بمواقف "منحازة" تجاه "التنظيمات الإرهابية"، وتابع: "من لا يسمحون بأي كلمة أو تصرف لصالح تركيا، يظهرون كافة أشكال التساهل حين يسمحون في بلدانهم برفع رايات حزب العمال الكردستاني، على الرغم من أن هذا التنظيم الدموي مدرج في قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب... عندما يتعلق الأمر بالنفط يسارعون بدون أي تردد لأن قطرة النفط بالنسبة لهم تضاهي دماء الآلاف من الناس".

وتعمل تركيا على تشكيل وتقوية "الجيش الوطني السوري" منذ يناير 2018 ويضم حاليا حسب "الحكومة السورية المؤقتة" التابع لها نحو 80 ألف مقاتل، معظمهم من محافظتي حلب وإدلب ومناطق شمال غرب سوريا، نشطوا سابقا في إطار ما سمي "الجيش السوري الحر".

المصدر: الأناضول + وكالات