الجيش الجزائري: الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد الموافق للـ12 من ديسمبر المقبل.

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وأضاف: "الشباب بلغ درجة عالية من الوعي، وهو مصمم على الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية".

وشدد على أن الجيل الشاب من الجزائريين "سيفشل مخططات العصابة وأذنابها الذين تعودوا على الابتزاز السياسي من خلال أبواق ناعقة تستغل بعض المنابر الإعلامية المغرضة... ما يهدف إليه الشعب الجزائري وجيشه هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية