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فيديو.. مسيرات كبيرة في شوارع بغداد لطلبة الجامعات تأييدا للاحتجاجات

أخبار العالم العربي

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شهدت العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأربعاء، مسيرات كبيرة لطلبة الجامعات تأييدا للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الأول من أكتوبر الحالي.

وقال مراسل RT إن "مسيرات طويلة منظمة لطلبة الجامعات جابت شوارع العاصمة"، مبينا أن "الطلبة رفعوا شعارات تؤيد الاحتجاجات وتطالب بتحقيق مطالبهم".

وبدأت اعتصامات الطلبة يوم الاثنين الماضي في بغداد وعدد من المحافظات، دعما للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وشملت إلى جانب بغداد كلا من المثنى وميسان والنجف وواسط وديالى.

المصدر: RT

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