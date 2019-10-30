إصابة فلسطينية برصاص إسرائيلي في الخليل بذريعة محاولة طعن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmow
أفادت مراسلتنا بإصابة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية اليوم الأربعاء بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن حالة الفلسطينية حرجة للغاية.
وأكد عناصر الجيش الإسرائيلي أن "الفتاة اندفعت نحو مجموعه من الجنود في المنطقة محاولة طعنهم قبل إطلاق النار عليها من قبل عناصر الجيش الإسرائيلي دون تسجيل أي إصابات في صفوف الجيش".
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)