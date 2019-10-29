أكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط تفهمه لطلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاستقالة، داعيا اللبنانيين إلى الحفاظ على السلم الأهلي والمظهر الحضاري للاحتجاجات.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله، إنه "يتابع باهتمام كبير التطورات المتلاحقة في لبنان، والتي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة السيد سعد الحريري".

وعبر المصدر عن تأكيد أبو الغيط على أنه يتفهم الخطوة التي أقدم عليها الحريري، خاصة في ضوء استمرار مطالبات اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم الطائفية، بذلك على مدار الفترة الماضية.

وأضاف المصدر، أن أبو الغيط يأمل كذلك بأن تضع القيادات السياسية اللبنانية المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى، داعيا إياها إلى الشروع في اتخاذ إجراءات تتيح الخروج من الوضع المتأزم الحالي في البلاد، ومنع انزلاقها نحو مصير مجهول.

المصدر: RT







