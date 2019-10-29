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وزارة الدفاع التركية تعلن أسر 18 عسكريا يعتقد أنهم جنود في الجيش السوري بمنطقة رأس العين

أخبار العالم العربي

وزارة الدفاع التركية تعلن أسر 18 عسكريا يعتقد أنهم جنود في الجيش السوري بمنطقة رأس العين
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أسر 18 عسكريا في منطقة رأس العين شمالي سوريا، مرجحة أن يكونوا جنودا من الجيش السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الدفاع التركية، قولها إنه "تم القبض على 18 شخصا ادعوا أنهم من عناصر النظام خلال أنشطة التمشيط والاستطلاع وبسط الأمن جنوب شرقي رأس العين".

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فيديو للحظات الأولى لعملية أسر لما قيل إنهم جنود من الجيش السوري على يد فصائل من المعارضة السورية
فيديو للحظات الأولى لعملية أسر لما قيل إنهم جنود من الجيش السوري على يد فصائل من المعارضة السورية

وقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لما قيل إنهم جنود من الجيش السوري اعتقلتهم الفصائل السورية الموالية لتركيا ببلدة تل الهوى بريف مدينة رأس العين.

ويظهر في مقطع الفيديو، عدد من المسلحين يسمون أنفسهم بـ"الفيلق الثاني – لواء صقور الشمال" التابع لما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري"، وهم يعتدون بالضرب ويكيلون أقذع الشتائم لأسرى من الجيش السوري، في القرية المذكورة.

المصدر: RT + وكالات

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