غوتيريش يأمل بإيجاد حل سياسي للأحداث في لبنان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله بأن يتم إيجاد حل سياسي لما يشهده لبنان الآن، حفاظا على استقرار أمن البلاد، داعيا السلطات إلى حماية المتظاهرين السلميين.

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وحث غوتيريش جميع الأطراف في لبنان على الحفاظ على السلام وتجنب العنف، معربا عن أمله "في إيجاد حل سياسي للحفاظ على الاستقرار والسلم في البلد"، حسب ما نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة نائب المتحدث باسمه، فرحان حق اليوم الثلاثاء.

وشدد حق على معارضة المنظمة الأممية "كل الهجمات التي تعيق المظاهرات السلمية في كثير من دول العالم ومن بينها لبنان".

وأكدت الأمم المتحدة ضرورة حماية المدنيين والمتظاهرين السلميين، متعهدة بأنها ستتدخل "في نطاق ما تسمح به الحكومة اللبنانية والأحزاب"، في التطورات اللبنانية آخذة بعين الاعتبار بأن يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، على تواصل دائم مع الأطراف اللبنانية.

واشتدت الأزمة في لبنان على خلفية الاحتجاجات المناهضة للسلطات المتواصلة منذ أسبوعين، حيث أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم أنه قدم طلب الاستقالة لرئيس الدولة ميشال عون، تلبية لـ"إرادة من نزل إلى الساحات للمطالبة باستقالة الحكومة".

المصدر: RT